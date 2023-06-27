Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Meski Ditentang AS, Israel Setujui Ribuan Izin Mendirikan Bangunan di Tepi Barat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |13:59 WIB
Meski Ditentang AS, Israel Setujui Ribuan Izin Mendirikan Bangunan di Tepi Barat
Pemukiman Israel di Tepi Barat. (Foto: Reuters)
A
A
A

TEPI BARAT - Pemerintahan Israel yang berhaluan nasionalis-religius menyetujui pembangunan sekitar 5.700 unit hunian baru bagi pemukim Yahudi di daerah Tepi Barat yang diduduki pada Senin (26/6/2023). Langkah ini diambil Tel Aviv meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan perluasan permukiman yang dianggap oleh Washington sebagai hambatan dalam proses perdamaian dengan Palestina.

Rencana persetujuan unit perumahan di berbagai wilayah Tepi Barat itu telah disetujui oleh Dewan Perencanaan Tertinggi Israel. Persetujuan akhir diberikan bagi 818 unit, sementara yang lain masih dalam berbagai tahap menuju persetujuan. Pemimpin pemukim Yahudi memuji keputusan tersebut.

Sebagian besar negara di dunia menganggap permukiman yang didirikan di atas lahan yang dicaplok oleh Israel pada perang Timur Tengah tahun 1967 itu ilegal. Kehadirannya adalah salah satu masalah mendasar dalam konflik Israel-Palestina.

Bangsa Palestina berusaha mendirikan negara merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sementara pemukim Israel menggunakan alasan hubungan sejarah bangsa Yahudi dengan tanah tersebut untuk membenarkan pemukiman. Perundingan damai yang ditengahi Amerika Serikat menemui jalan buntu sejak 2014.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171376/gaza-3Pnc_large.jpg
Serangan Bom Israel Tewaskan 91 Orang di Gaza, Puluhan Bangunan Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169705/pm_israel_benjamin_netanyahu-tnIw_large.jpg
PM Israel : Tidak Akan Pernah Ada Negara Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement