Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Benarkah Bos Wagner Yevgeny Prigozhin ada Hubungan dengan Indonesia?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:05 WIB
Benarkah Bos Wagner Yevgeny Prigozhin ada Hubungan dengan Indonesia?
Pimpinan Grup Wagner Yevgeny Prigozhin. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMIMPIN perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin, yang memimpin pemberontakan tentara bayarannya ke Moskow pekan lalu disebut memiliki hubungan dengan Indonesia, menurut Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI).

Dalam poster buronan yang diterbitkan pada 2022, FBI menawarkan hadiah sebesar USD250.000 untuk penangkapan Prigozhin. Taipan asal St. Petersburg, yang dikenal dengan julukan “koki Putin” itu diburu FBI atas tuduhan berkonspirasi untuk menipu Amerika Serikat (AS) dengan mencampuri fungsi Komisi Pemilihan Federal dari 2014 hingga Februari 2018.

Prigozhin dituduh mendanai Lembaga Riset Internet (IRA) di St. Petersburg, yang melakukan dan mengawasi proses campur tangan dalam Pemilu AS.

"Dia diduga mengawasi dan menyetujui operasi campur tangan politik dan pemilihan mereka di Amerika Serikat yang meliputi pembelian ruang server komputer Amerika, pembuatan ratusan persona online fiktif, dan penggunaan identitas orang-orang yang dicuri dari Amerika Serikat," kata FBI dalam poster buronan tersebut.

"Tindakan ini diduga dilakukan untuk menjangkau sejumlah besar orang Amerika dengan tujuan mengganggu sistem politik Amerika Serikat, termasuk Pemilihan Presiden 2016," tambah agensi tersebut.

FBI mencatat bahwa Prigozhin memiliki hubungan dengan Rusia, Indonesia, dan Qatar dan harus dianggap sebagai risiko penerbangan internasional. Dia dan Grup Wagner juga dituduh mengerahkan 400 tentara untuk membunuh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement