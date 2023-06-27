Benarkah Bos Wagner Yevgeny Prigozhin ada Hubungan dengan Indonesia?

PEMIMPIN perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin, yang memimpin pemberontakan tentara bayarannya ke Moskow pekan lalu disebut memiliki hubungan dengan Indonesia, menurut Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI).

Dalam poster buronan yang diterbitkan pada 2022, FBI menawarkan hadiah sebesar USD250.000 untuk penangkapan Prigozhin. Taipan asal St. Petersburg, yang dikenal dengan julukan “koki Putin” itu diburu FBI atas tuduhan berkonspirasi untuk menipu Amerika Serikat (AS) dengan mencampuri fungsi Komisi Pemilihan Federal dari 2014 hingga Februari 2018.

Prigozhin dituduh mendanai Lembaga Riset Internet (IRA) di St. Petersburg, yang melakukan dan mengawasi proses campur tangan dalam Pemilu AS.

"Dia diduga mengawasi dan menyetujui operasi campur tangan politik dan pemilihan mereka di Amerika Serikat yang meliputi pembelian ruang server komputer Amerika, pembuatan ratusan persona online fiktif, dan penggunaan identitas orang-orang yang dicuri dari Amerika Serikat," kata FBI dalam poster buronan tersebut.

"Tindakan ini diduga dilakukan untuk menjangkau sejumlah besar orang Amerika dengan tujuan mengganggu sistem politik Amerika Serikat, termasuk Pemilihan Presiden 2016," tambah agensi tersebut.

FBI mencatat bahwa Prigozhin memiliki hubungan dengan Rusia, Indonesia, dan Qatar dan harus dianggap sebagai risiko penerbangan internasional. Dia dan Grup Wagner juga dituduh mengerahkan 400 tentara untuk membunuh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.