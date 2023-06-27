Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

19 Ribu Gigitan Anjing Rabies Terjadi di Bali, 3 Orang Tewas

Indira Arri , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |02:44 WIB
19 Ribu Gigitan Anjing Rabies Terjadi di Bali, 3 Orang Tewas
Anjing banyak berkeliaran di Bali. (Foto: Indira Arri)
A
A
A

DENPASAR - Jumlah kasus gigitan anjing pada manusia di bali terus mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 19 ribu lebih gigitan anjing terjadi di Bali dengan 3 korban meninggal dunia.

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sejak awal 2023 hingga Juni terdata sebanyak 19.035 kasus gigitan anjing, dengan rata-rata 126 gigitan perhari.

“Dari kasus gigitan anjing tersebut, tiga di antaranya meninggal dunia. Satu korban asal Buleleng dan dua orang dari Kabupaten Jembrana. Tiga kasus kematian tersebut disebabkan korban tidak mendapatkan vaksin antirabies (var),” ucap Kadinkes Provinsi Bali Gede Anom, Senin (26/6/2023).

Terdapat 620 ribu populasi anjing di Bali. Sebanyak 60 persennya telah divaksin rabies. Sementara untuk dapat mencapai kondisi aman seharusnya 90 persen anjing harus sudah divaksin rabies.

“Dinkes Bali saat ini memiliki stok vaksin antirabies sebanyak 41.300 dosis. Jumlah tersebut cukup untuk menyuplai kebutuhan kabupaten/kota di Bali,” sambungnya.

Gede Anom mengimbau masyarakat, ketika mengalami gigitan anjing segera mencuci luka dan mendatangi faskes terdekat untuk mendapat var.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gigitan anjing anjing Rabies
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160208/anjing-puMq_large.jpg
Tren Meningkat, Delapan Warga Manggarai Timur Tewas Akibat Gigitan Anjing Rabies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924734/atasi-kasus-rabies-di-ntt-pemerintah-akan-lakukan-pendataan-penduduk-anjing-QsyZLUn1qB.jpg
Atasi Kasus Rabies di NTT, Pemerintah Akan Lakukan Pendataan Penduduk Anjing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924363/pemerintah-tetapkan-ntt-darurat-rabies-terdapat-1-823-kasus-dan-11-korban-jiwa-puheOcYxmC.jpg
Pemerintah Tetapkan NTT Darurat Rabies, Terdapat 1.823 Kasus dan 11 Korban Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/338/2899757/cegah-rabies-ratusan-hewan-peliharaan-di-kemayoran-divaksin-miXeBL0wpG.jpg
Cegah Rabies, Ratusan Hewan Peliharaan di Kemayoran Divaksin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/340/2892537/cegah-rabies-ratusan-hewan-peliharaan-di-bandarlampung-disuntik-vaksin-gratis-168hEC6Mve.jpg
Cegah Rabies, Ratusan Hewan Peliharaan di Bandarlampung Disuntik Vaksin Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/244/2879318/wujudkan-bali-zero-rabies-bhayangkari-polri-gelar-vaksinasi-uh1ic85kdj.jpg
Wujudkan Bali Zero Rabies, Bhayangkari Polri Gelar Vaksinasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement