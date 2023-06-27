Gempa M4,6 Guncang Maluku Barat Daya

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,6 mengguncang kawasan Maluku Barat Daya. Gempa tersebut terjadi pada Selasa (26/6/2023) pukul 22.28 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 82 km kilometer (Km) dari Timur Laut Maluku Barat Daya. Titik koordinat berada di 7,75 Lintang Selatan (LS) dan 128,42 Bujur Timur (BT).

Pusat gempa berada di kedalaman 10 Km. BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah.

(Qur'anul Hidayat)