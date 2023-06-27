Daruba Maluku Utara Diguncang Gempa M3,7

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa Magnitudo 3,7 mengguncang kawasan Daruba Maluku Utara. Gempa tersebut terjadi pada Selasa (27/6/2023) pukul 02.38 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 151 kilometer (Km) dari Barat Laut Daruba Maluku Utara. Titik koordinat berada di 3,41 Lintang Utara (LU) dan 128,21 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di kedalaman 10 Km.

BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah seiring kelengkapan data.

