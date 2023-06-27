Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Bantu Pengungsi Timor Timur di Kupang NTT

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:32 WIB
Relawan Ganjar Bantu Pengungsi Timor Timur di Kupang NTT
Srikandi Ganjar berikan bantuan pada pengungsi Timor Timur (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Sukarelawan Srikandi Ganjar menggelar aksi kemanusiaan kepada pengungsi Timor Timur yang berada di daerah Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator Srikandi Ganjar Provinsi NTT, Raeda Kusrorong (25), menuturkan aksi kemanusiaan itu meliputi pemberian bantuan paket bingkisan, motivasi kepada warga, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Paket sembako tersebut berisi bahan makanan pokok seperti beras hingga telur, serta kebutuhan sehari-hari yang sangat dibutuhkan oleh mereka.

"Srikandi Ganjar wilayah NTT kali ini melakukan aksi kemanusiaan berupa bantuan sembako," tutur Raeda dalam keterangannya, Selasa (27/6/2023).

Raeda mengemukakan pihaknya tidak hanya memberikan bantuan materi, namun juga memberikan motivasi dan semangat kepada warga pengungsi. Melalui kata-kata penuh inspirasi, Raeda mengajak mereka untuk tetap tegar dan berharap pada masa depan yang lebih baik.

"Kami juga memotivasi masyarakat untuk lebih maju ke depannya," imbuhnya.

Pengungsi Timor Timur telah mengalami tantangan yang mengharukan dan sulit setelah mengungsi akibat situasi yang tak stabil di wilayah mereka.

Namun, kehadiran Srikandi Ganjar NTT yang dalam kegiatan ini berkolaborasi komunitas Army NTT, telah memberikan harapan baru bagi mereka.

"Pengungsi Timor Timur mengungsi di sini penghasilan mereka itu belum seberapa, jadi mereka harus dibantu dari bantuan dan lain-lain," ucap Raeda.

