INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pria Ngaku Dibegal hingga Uang Rp294 Juta Raib, Ternyata Digunakan Buat Bayar Utang

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |17:19 WIB
Pria Ngaku Dibegal hingga Uang Rp294 Juta Raib, Ternyata Digunakan Buat Bayar Utang
Pria ngaku dibegal hingga uang Rp294 juta raib, ternyata uangnya digunakan buat bayar utang. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

LAMPUNG SELATAN - Seorang pria di Lampung Selatan ditangkap polisi karena membuat laporan palsu dengan modus menjadi korban begal.

Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Saputra mengatakan, pria bernama Jumani (34) warga Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan tersebut ditangkap pada Rabu (21/6/2023) sekitar pukul 12.30 WIB.

Hendra menuturkan, pelaku diamankan lantaran membuat laporan palsu dengan mengaku menjadi korban pembegalan Rp294 juta di Desa Klaten, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan.

Setelah dilakukan penyelidikan, kata Hendra, ternyata uang ratusan juta milik kelompok tani untuk angsuran KUR yang hilang tersebut hanya fiktif belaka.

"Pelaku membuat laporan dia ditendang, hingga terjatuh dari motornya, lalu dibawa dan diancaman senpi. Tas berisikan uang ratusan juta dibawa pelaku begal yang berjumlah dua orang. Setelah kami selidiki ternyata, laporan palsu," ucap Hendra, Selasa (27/6/2023).

Ia melanjutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang merupakan ketua gabungan kelompok tani memanfaatkan uang setoran anggota untuk membayar utang.

