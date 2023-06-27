Gempa M4,3 Guncang Sumur Banten, Waspada Gempa Susulan!

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 4,3 mengguncang Sumur, Banten pada Selasa (27/6/2023) pukul 20.32 WIB. BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai adanya potensi gempa susulan.

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," tulis keterangan situs resmi BMKG, Selasa (27/6/2023).

Pusat lokasi gempa berada di 37 kilometer (Km) dari Barat Daya Sumur. Titik koordinat berada di 6,95 Lintang Selatan (LS) dan 105,40 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di kedalaman 14 Km.

BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)