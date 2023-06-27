Gempa M4,8 Guncang Keerom Papua

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,8 mengguncang Keerom, Papua, pukul 22:18 WIB, Selasa (27/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 4.18 LS, 143.71 BT atau 340 Km Tenggara Keerom, Papua. Adapun gempa tersebut berkedalaman 162 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

