Gempa M4,2 Gucang Malonguane Sulawesi Utara

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,2 yang mengguncang kawasan Malonguane Provinsi Sulawesi Utara. Gempa tersebut tercatat pada Selasa (27/6/2023) pukul 22.57 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 124 Kilometer (KM) dari Timur Laut Malonguane, Sulawesi Utara. Adapun titik koordinat berada di 5,07 Lintang Utara (LU) dan 127,02 Bujur Timur (BT). Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer.

BMKG menyatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)