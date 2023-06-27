Muhammadiyah Siapkan 358 Titik Sholat Idul Adha di DIY, Berikut Lokasinya

JAKARTA - Warga Muhammadiyah akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah pada besok, Rabu 28 Juni 2023.

Pengurus Muhammadiyah telah menyiapkan jadwal penyelenggaraan ibadah Sholat Idul Adha di wilayahnya masing-masing.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebanyak 358 titik lokasi yang tersebar di lima kabupaten/kota telah disiapkan.

"Muhammadiyah telah menyiapkan jadwal penyelenggaraan ibadah salat id. Khusus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ada 358 titik lokasi yang tersebar di lima kabupaten/kota," demikian dilansir dari situs resmi Muhammadiyah, Selasa (27/6/2023).