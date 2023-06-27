Modus Baru! 2 Bule Bulgaria Bobol Mesin ATM Pakai Aplikasi

YOGYAKARTA - Modus baru pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terjadi di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Pelakunya adalah dua bule asal Bulgaria.

Mereka tidak mengganjal kartu ATM, melainkan dengan cara lebih canggih yaitu melalui sebuah aplikasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP Archye Nevada. Modus baru ini dilakukan oleh dua warga negara asing (WNA) asal Bulgaria berinisal LP (35) dan PS (55). Keduanya memanfaatkan aplikasi yang sudah mereka kuasai.

"Mereka menggunakan tablet untuk menghubungkan antara smartphone atau tablet dengan kabel dengan boks ATM. Jadi modus mereka bukan cungkil, ganjel, tapi melalui ilegal akses melalui aplikasi atau melalui macbook yang mereka bawa," ucap dia, di Mapolresta Yogyakarta, Selasa (27/6/2023).

Archey mengatakan peristiwa itu bermula pada Senin 19 Juni 2023, sekira pukul 12.32 WIB siang. Saat itu vendor tengah mengecek boks ATM yang berada di depan Jogjatronik, Gondomanan, Kota Jogja.

Saat pengecekan itu ternyata didapati uang yang ada di mesin ATM berkurang. Setelah diteliti ternyata uang di tersebut sudah berkurang hingga Rp72,3 juta. Namun, tidak ada kerusakan di mesin ATM tersebut.

Mengetahui hal tersebut, petugas pengecekan mesin ATM kemudian berinisiatif melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gondomanan. Polisi pun menindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polresta Yogyakarta.

"Kemudian bersama dengan jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta membuat timsus untuk mengungkap perkara tersebut," ujarnya.