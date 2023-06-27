Pembobolan ATM Lewat Aplikasi, 2 Bule Bulgaria Juga Beraksi di Sumatera dan Kalimantan

YOGYAKARTA - Sebanyak dua bule Bulgaria LP (35) dan PS (55) ditangkap oleh Sat Reskrim Polresta Yogyakarta usai membobol mesin ATM di kawasan Jogjatronik dengan menggunakan aplikasi. Sebelum beraksi di Jogja, dua bule ini sudah beraksi di sejumlah kota dan kemungkinan juga di negara lain.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP Archye Nevada menuturkan dua pelaku tersebut tiba di Indonesia pada 13 Juni 2023. Namun, Yogyakarta bukan kota pertama yang didatangi. Mereka sebelumnya sudah mendatangi kota-kota lain di luar pulau Jawa.

"Mereka diketahui masuk ke Indonesia menggunakan visa wisata,"kata Archye saat ungkap kasus di Mapolresta Yogyakarta, Selasa (27/6/2023).

Selama 16 hari berada di Indonesia, dua bule tersebut sudah 4 kali melakukan aksinya di sejumlah lokasi. Sebelum ke DIY, keduanya mengaku sempat mampir ke Pulau Kalimantan dan Sumatera. Di kedua pulau tersebut keduanya juga telah melakukan aksi serupa.

Sebelum ke Indonesia, kedua bule asal Bulgaria ini juga mengaku sempat transit di Turki. Belum diketahui jika di negara tersebut apakah keduanya juga melancarkan aksi serupa atau tidak. Pihaknya masih terus menggali informasi dari keduanya.

"Masih akan dilakukan penyelidikan. Sementara ini aksi kedua pelaku itu baru termonitor di Indonesia saja," tambah Archey.

Di Indonesia, lanjut Archey, pelaku ternyata juga telah melancarkan aksinya di luar wilayah DIY. Dari hasil keterangan ada di kalimantan dan sumatera. Namun di DIY sendiri, kedua pelaku pelaku pun sudah beraksi di beberapa titik. Mulai dari Sleman, Bantul hingga Kota Yogyakarta.