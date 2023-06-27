Partai Perindo Fogging Rumah Warga di Kendal

KENDAL - Pencegahan penyebaran penyakit demam berdarah (DBD) tidak hanya dilakukan dengan penyemprotan atau fogging saja, peran aktif warga dan masyarakat dalam upaya pencegahan juga perlu dilakukan.

Salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan menguras, menutup, dan mengubur (3M).

Partai Perindo Kendal, Jawa Tengah, terus melakukan fogging di sejumlah titik, termasuk kompleks perumahan.

Penyempotan yang dilakukan DPD Partai Perindo Kendal dan DPW Perindo Jawa Tengah setidaknya bisa membunuh nyamuk dewasa yang menyebarkan demam berdarah dengan fogging ini akan memutus mata rantai nyamuk Aides Aigepthy sehingga penyebaran DBD tidak lagi meluas.

Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jateng Beny Setiyono mengatakan bahwa penyemprotan di perumahan ini merupakan permintaan warga.

"Kegiatan gempur deman berdarah melalui fogging ini akan terus dilakukan," kata dia, Selasa (27/6/2023).

Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo merespons cepat permintaan warga yang ingin lingkungannya sehingga segera melakukan fogging.

Beny menambahkan bahwa selain penyemprotan ini partai perindo juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungannya.