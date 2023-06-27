Gelar Fogging di Kendal, Perindo Imbau Warga Tetap Jaga Kebersihan Lingkungan

KENDAL - Partai Perindo Kendal, Jawa Tengah, terus melakukan fogging di sejumlah titik termasuk kompleks perumahan.

Penyempotan yang dilakukan DPD Partai Perindo Kendal dan DPW Perindo Jawa Tengah setidaknya bisa membunuh nyamuk dewasa yang menyebarkan demam berdarah dengan fogging ini akan memutus mata rantai nyamuk Aides Aigepthy sehingga penyebaran DBD tidak lagi meluas.

Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jateng Beny Setiyono mengatakan bahwa penyemprotan di perumahan ini merupakan permintaan warga.

"Kegiatan gempur deman berdarah melalui fogging ini akan terus dilakukan," kata dia, Selasa (27/6/2023).

BACA JUGA: Ombudsman Ungkap Hasil Monitoring Malaadministrasi Kemenkeu

Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo merespons cepat permintaan warga yang ingin lingkungannya segera melakukan fogging.

Beny menambahkan bahwa selain penyemprotan, Partai Perindo juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungannya.

BACA JUGA: Khutbah Arafah Akan Diterjemahkan ke dalam 20 Bahasa

Aksi nyata fogging untuk masyarakat Kendal tersebut didukung Syafril Nasution Bacaleg DPR RI Dapil Jateng 1, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga.