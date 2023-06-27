Ini 7 Inovasi Ganjar Pranowo Majukan UMKM! Ada Lapak Ganjar dan Hetero Space

SEMARANG – Berbagai inovasi digagas Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo supaya Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah bisa berkembang dan naik kelas. Selama dua periode menjabat, Ganjar membuat beragam inovasi dengan menggandeng pihak perbankan dan juga swasta untuk mengembangkan UMKM dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan.

Di antaranya, pelatihan, pendampingan, memfasilitasi akses promosi, membantu permodalan, menyediakan tempat untuk mengembangkan UMKM, memfasilitasi sertifikasi halal, mendukung penggunakan produk lokal, serta memberikan pendampingan agar produk UMKM Jateng bisa menembus pasar dunia.

Berikut 7 inovasi Ganjar majukan UMKM:

1. Lapak Ganjar

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membantu para pelaku UMKM mempromosikan dagangannya secara gratis di akun Instagram @lapak_ganjar yang memiliki jumlah followers lebih dari 48,7 ribu dan akun Instagram @ganjar_pranowo yang memiliki followers lebih dari 5,6 juta.

Program Lapak Ganjar telah dimulai sejak 11 Juli 2020 dan masih berlangsung hingga kini. Tema produk UMKM yang di-repost berbeda-beda setiap pekannya. Setiap Sabtu, tema produk akan diumumkan, kemudian pada Minggu, story produk UMKM akan di-repost. Sudah lebih dari 3.365 UMKM yang dipromosikan secara gratis melalui program ini.

2. Kredit Murah

Bersama Bank Jateng, Ganjar meluncurkan berbagai inovasi yang memudahkan pelaku usaha mengakses modal dengan bunga ringan. Sejumlah program yang diluncurkan yakni program Kredit Lapak yang ditujukan untuk pedagang pasar tradisional dan ibu-ibu rumah tangga dengan plafon kredit Rp2 juta.

Kemudian ada Kredit Mikro Sejahtera (Mitra) Jateng 25, dan Kredit Mitra Jateng Startup milenial dengan plafon masing-masing Rp25 juta. Bunga ringan yang diberikan berkisar antara 2 hingga 3 persen per tahun dengan jangka waktu pinjaman hingga 3 tahun.

Terbaru, diluncurkan Kredit Mitra Jateng start up millenial yang ditujukan bagi pelaku usaha rintisan. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat milenial agar melahirkan ide usaha yang dibutuhkan seiring perkembangan zaman.

3. Pendampingan UMKM

Mendorong pengembangan UMKM merupakan strategi Ganjar mengentaskan kemiskinan di Jateng. Di bawah kepemimpinan Ganjar, Dinas Koperasi dan UMKM memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar naik kelas.

Pelatihan dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak yang berkompeten, di antaranya marketplace. Termasuk dengan menggandeng Baznas dan CSR, untuk memberikan pelatihan serta akses modal.

Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan Pemprov Jateng menunjukkan hasil yang gemilang. Jumlah UMKM selama kepemimpinan Ganjar meningkat drastis. Berdasarkan data Pemprov Jateng, jumlah UMKM binaan mengalami kenaikan sejak tahun 2018 sebanyak 143.738 kemudian bertambah menjadi 178.821 pada 2022.

Sedangkan jumlah tenaga kerja UMKM binaan yakni sudah mencapai 1.320.953 orang. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan pada 2018 sebanyak 1.043.320. Kenaikan UMKM binaan juga diikuti dengan kenaikan omset dan asset. Untuk omset, tahun 2018 sebesar Rp55,69 triliun meningkat Rp68,48 trliiun di tahun 2022.