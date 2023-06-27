Hari Anti Narkotika 2023, Ganjar Milenial Ajak Pemuda Jauhi Narkoba

BANYUMAS – Relawan yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center memperingati Hari Anti Narkotika Internasional bersama sejumlah pemuda dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kecamatan Kedungbanten, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Koordinator Daerah GMC Banyumas, Mochamad Nadif mengatakan, pihaknya juga mengajak kaum muda menjauhi narkoba melalui Seminar Antinarkoba yang digelar serempak.

"Acara hari ini adalah seminar memperingati Hari Napza (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) Sedunia yang diselenggarakan Ganjar Milenial Center," kata Mochamad Nadif, Selasa (27/6/2023).

Dikatakannya, penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu penyebab kenakalan remaja dan tindak kriminalitas di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.

Fenomena itu dibuktikan dengan maraknya pemberitaan di media massa maupun konten media sosial mengenai kasus-kasus kejahatan yang diakibatkan penyalahgunaan narkotika oleh generasi muda.

Oleh karena itu, dia meminta adanya upaya untuk mengantisipasi peredaran narkoba dari sesama pemuda, dalam hal ini adalah kelompok sukarelawan GMC Jawa Tengah.

"Tujuannya, untuk memperkenalkan, menyosialisasikan kepada teman-teman pemuda tentang bahayanya narkoba dan sejenisnya. Terus, golongan-golongannya apa, bahaya serta antisipasi untuk anak-anak muda zaman sekarang," ungkapnya.

Kegiatan tersebut diisi oleh Hendro, seorang mantan pengguna narkoba yang kini dikenal aktif mengampanyekan gerakan anti narkoba kepada masyarakat luas, terutama generasi muda.

"Alhamdulillah acara hari ini berjalan lancar dan beberapa kalangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa maupun beberapa komunitas ikut serta memperingati Hari Napza Sedunia dan teman-teman milenial sangat senang,”ujarnya.

”Ada beberapa yang mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi salah satu keresahan milenial," sambung Nadif.

Tidak hanya itu, antusiasme para peserta mengikuti kegiatan kali ini juga diakui karena ketertarikan mereka kepada sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sekaligus Calon Presiden 2024 mendatang.

Tak hanya pada kegiatan kali ini, Nadif mengatakan antusiasme yang sama juga terlihat di setiap kegiatan yang digelar oleh GMC Jawa Tengah selama ini. Hal itu menunjukkan dukungan mereka terhadap Ganjar.