INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Aktivitas Gunung Semeru Masih Fluktuatif, BPBD Ingatkan Warga Sekitar Tetap Waspada

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |13:44 WIB
Aktivitas Gunung Semeru Masih Fluktuatif, BPBD Ingatkan Warga Sekitar Tetap Waspada
Gunung Semeru (foto: dok BPBD Lumajang)
A
A
A

LUMAJANG - Aktivitas Gunung Semeru masih terpantau belum stabil selepas mengeluarkan awan panas guguran (APG). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang meminta masyarakat tetap mewaspadai aktivitas vulkanik yang ditimbulkan oleh gunung tertinggi di Pulau Jawa ini.

"Kami minta warga agar tidak beraktivitas di sisi tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, yakni sejauh 13 kilometer dari puncak Gunung Semeru, serta menjauhi jalur aliran lahar sejauh 500 meter dari sungai," ucap Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Lumajang, Wawan Hadi, Selasa (27/6/2023).

Wawan juga tetap meminta warga mewaspadai bahaya awan panas guguran, lava pijar, dan banjir lahar dingin di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Pihaknya masih menyiagakan beberapa petugas di lapangan, terutama di sekitar sungai.

"Petugas mengimbau kepada warga tidak beraktivitas di sisi tenggara di sepanjang besuk kobokan sejauh 13 kilometer," ujar dia.

Sementara itu petugas pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru Sugeng Santosa menyatakan, sepanjang Selasa pagi pukul 06.00 WIB hingga siang pukul 12.00 WIB Gunung Semeru terjadi 15 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 12 - 22 mm dan lama gempa 63 - 111 detik.

"Terdapat dua kali gempa Tektonik Jauh dengan amplitudo 14-28 mm, S-P 12-47 detik dan lama gempa 37-132 detik. Satu kali gempa tremor menerus dengan amplitudo 2-20 mm, dominan 10 mm," tutur Sugeng Santosa.

Halaman:
1 2
      
