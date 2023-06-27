Catat! Ini 105 Lokasi Sholat Idul Adha Muhammadiyah di Kota Surabaya Besok

JAKARTA – Warga Muhammadiyah dipastikan melaksanakan Hari Raya Iduladha 1444 hijriah pada Rabu 28 Juni 2023. Di beberapa lokasi di Indonesia, Muhammadiyah telah menyiapkan jadwal penyelenggaraan ibadah Sholat Idul , termasuk di Surabaya, Jawa Timur.

Lokasi dan Khatib Shalat Idul Adha Rabu 28 Juni 2023 di Kota Surabaya telah dirilis Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya.

Dilansir dari pwmu.co, Ketua PDM Kota Surabaya Dr M. Ridlwan menyampaikan ada 105 lokasi dan khatib shalat Idul Adha ini diadakan oleh 32 PCM se-Kota Surabaya.

Berikut daftar lokasi dan khatib shalat Idul Adha 2023 di Kota Surabaya:

1. Genteng

PRM Embong Kaliasin: Lapangan Cendana, Jl. Kombes M.Duriyat; Imam: Maksum Abdullah; Khotib: Winarto, M.Pd.I

PRM Peneleh: Halaman Masjid Bahagia, Jl. Makam Peneleh 37; Imam/Khotib: M. Arifin

PRM Genteng: Jl. Blauran (depan Empire) Imam/Khotib: M. Ali

2. Semampir

PRM Bulaksari: Masjid Al Mukhlish; Jl. Bulaksari No. 33 Surabaya; Imam: Ustadz Khotib, S Ag, M.H.

PRM Wonosari: Masjid Al Ikhlas Jl. Wonosari Wetan Baru X/30; Imam/Khatib: Ustadz Ali Mukafi SPdI

3. Tegalsari

PRM Tegalsari Jl. Raya dr Sutomo; Imam/Khotib M. Suprianto, MPdI

PRM Kedungdoro: Jl. Raya Kedungdoro; Imam/Khotib Drs. H. Imam Subari

4. Wonokromo

Masjid Al Mufidah: Imam/Khotib Drs H Afifun Nidhom, MPdI

Lapangan Futsal Ubi 1; Imam/Khotib Nafi’udin S.Hi

5. Karangpilang

Lapangan Karangpilang Jl. Mastrip: Imam/Khotib: A.K. Muhammad, S.HI, M.Pd.I.

Lapangan Waduk Kedurus Dukuh I; Imam/Khotib: Musa Abdullah

Gunungsari Indah AA-EE Lapangan Blok W; Imam/Khotib: Sholeh Drehem Lc MA

Halaman Masjid Annur Jalan Rusun Warugunung; Imam/Khotib: Choirul Anam

Lapangan Kelurahan Kebraon; Imam/Khotib: Drs M. Wahyudi Indrajaya

6. Tandes

PRM Manukan Kulon: Halaman Masjid Al Ittihaad Jl. Kiai Amir No.2 Surabaya Imam/Khotib Aksar Wiyono M.Pd.I

PRM Banjar Sugihan: Halaman TK At Taqwa Banjar Sugihan; Imam-Khotib : Zainul Muslim, M.Pd.I

PRM Perumnas Manukan Kulon: Halaman Masjid Sabilillah; Imam/Khotib: Dr Abdul Haris, S.HI, M.Ag

PRM Balongsari: Halaman Masjid Raden Patah: Imam-Khotib: Bangun Samudra

PRM Buntaran: Halaman MIM 23: Imam/Khotib: Andrio Budi Hartono

PRM Tandes: Halaman SDN Tandes Lor; Imam-Khotib: Zubad Dahri, LC

7. Gubeng

Lapangan Hocky: Imam/Khotib: Alif Jatmiko

Atlas Sport Darmahusada Indah: Imam/Khotib: Munhamir

Sepanjang Jl. Kalimantan; Imam/Khotib: Drs Alim Nurshadiq M.Pd

Masjid Asyuro Kertajaya IX; Imam/Khotib: Fadhil Taslim

Halaman SMPM 9 Jojoran I; Imam/Khotib: Novi Amirul Fatah, M.Pd

Halaman Parkir Samsat Manyar; Imam/Khotib: Ats Tsauri MAg

8. Pabean Cantian

PRM Bongkaran Jl. Raya Pengampon; Imam/Khotib: Zainul Arifin, S.Ag.

PCM Pabean Cantian: Jl. Kebalen Timur (Depan PT Telkom Kebalen); Imam/Khotib: Koko Soesantho, S.Ag., M.Si.

9. Tambaksari

PRM Ploso: Halaman Masjid Arif Rahman Hakim Jl. Pisces; Imam/Khotib: M. Masyhud

PRM Ploso: Masjid Musyawarah Jl Karang Asem IV Imam/Khotib: Agus Widiyanto MPdI

PRM Rangkah: Depan Masjid Sholihin: Jl. Tambak Segaran; Imam: Hasanah; Khotib: Drs H Warsito Hadi, SH, MH