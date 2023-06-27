Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Jadwal 84 Lokasi Sholat Idul Adha 2023 Muhammadiyah di Kota Malang hingga Kota Batu

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:10 WIB
Jadwal 84 Lokasi Sholat Idul Adha 2023 Muhammadiyah di Kota Malang hingga Kota Batu
Foto: Okezone
A
A
A

MALANG – Jadwal 84 lokasi sholat Idul Adha 2023 Muhammadiyah di Kota Malang hingga Kota Batu akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan bahwa Idul Adha 10 Zulhijah 1444 H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023.

Khusus di wilayah Malang Raya, Jawa Timur, ada 84 titik lokasi penyelenggaraan sholat Idul Adha yang tersebar di Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Sholat Idul Adha dimulai pada pukul 06.30 WIB.

Berikut ini jadwal lokasi sholat Idul Adha 2023 di wilayah Malang Raya, dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, Selasa (27/6/2023).

Kota Malang

Masjid Rahmat Jl Sulfat Agung,

Masjid Ruhama Blimbing,

Masjid Fatimah Blimbing,

Halaman TKB (Taman Krida Budaya) Jatim Jl Soekarno Hatta,

Lapangan Simpang Balapan,

Masjid Al Hikmah Kedungkandang Malang,

Masjid Al Hasyr Kedungkandang,

Lapangan Basket Jl Candi Mendut Selatan,

Masjid As-Salam Kecamatan Blimbing,

Lapangan bola volly Bunulrejo

Lapangan Perum Sukun Pondok Indah,

Masjid Al-Ikhlas Jl Raya Langsep Malang,

Masjid Abdullah Permata Jingga,

GOR Ken Arok Buring Kecamatan Kedungkandang,

Halaman Kampus II Universitas Widyagama Malang,

Masjid Ar Rahman Tasikmadu,

Halaman SD Taman Muda Jl Taman Siswa,

Masjid PB Soedirman,

Masjid Ramadhan Griya Santa,

Masjid Imam Bukhori,

Masjid Baiturrahmah Sawojajar,

Masjid Asy Syifa

Masjid Al-Muqorrobun Lowokwaru,

Halaman Panti Asuhan Mas Mansyur Jalan Raya Sulfat,

Masjid Buya Hamka Cemorokandang,

Halaman Samsat Sukun,

Lapangan Tenis (samping Masjid Darussalam Jl Nikel),

Jl Ngantang (Depan Masjid Nurul Huda),

Pertigaan Poros Mergosono 7,

Masjid Ar-Ridlo,

Masjid Firdaus Jl Ciliwung,

Masjid An-Nur Jagalan,

PRM Bakalan Krajan Sukun,

Masjid Istiqomah Glintung,

Masjid Arafah Jatimulyo,

Masjid Al Islah Bumiayu,

Lapangan Tanjung Sukun,

Masjid Al Hidayah Jl Cisadea,

Masjid Abdul Hafi,

Sepanjang Jl Simpang Kepuh

Masjid Siti Masyithah,

Lapangan Sepakbola ola Gadang,

Depan Pasar Comboran,

Masjid Nur Mujahidin,

Lapangan belakang kantor Kelurahan Dinoyo

Masjid Zam-Zam Polowijen,

Masjid Khadijah Kendalpayak,

Halaman parkir dan jalan raya depan RSI Aisyiyah Malang,

Masjid Jannatul Qoror Bunulrejo,

Masjid Miftahul Jannah Pandanwangi,

Masjid Sunan Kalijogo Blimbing,

Halaman SDN Blimbing,

Lapangan Tenis Perumahan Bukit Cemara Tujuh,

Masjid Al-Hikmah Blimbing,

Masjid Manarul Islam Sawojajar,

Halaman Ponpes Muhammadiyah Al Munawarah Kedungkandang,

Masjid Ki Ageng Kribig Madyopuro.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement