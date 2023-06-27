Jadwal 84 Lokasi Sholat Idul Adha 2023 Muhammadiyah di Kota Malang hingga Kota Batu

MALANG – Jadwal 84 lokasi sholat Idul Adha 2023 Muhammadiyah di Kota Malang hingga Kota Batu akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan bahwa Idul Adha 10 Zulhijah 1444 H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023.

Khusus di wilayah Malang Raya, Jawa Timur, ada 84 titik lokasi penyelenggaraan sholat Idul Adha yang tersebar di Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Sholat Idul Adha dimulai pada pukul 06.30 WIB.

Berikut ini jadwal lokasi sholat Idul Adha 2023 di wilayah Malang Raya, dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, Selasa (27/6/2023).

Kota Malang

Masjid Rahmat Jl Sulfat Agung,

Masjid Ruhama Blimbing,

Masjid Fatimah Blimbing,

Halaman TKB (Taman Krida Budaya) Jatim Jl Soekarno Hatta,

Lapangan Simpang Balapan,

Masjid Al Hikmah Kedungkandang Malang,

Masjid Al Hasyr Kedungkandang,

Lapangan Basket Jl Candi Mendut Selatan,

Masjid As-Salam Kecamatan Blimbing,

Lapangan bola volly Bunulrejo

Lapangan Perum Sukun Pondok Indah,

Masjid Al-Ikhlas Jl Raya Langsep Malang,

Masjid Abdullah Permata Jingga,

GOR Ken Arok Buring Kecamatan Kedungkandang,

Halaman Kampus II Universitas Widyagama Malang,

Masjid Ar Rahman Tasikmadu,

Halaman SD Taman Muda Jl Taman Siswa,

Masjid PB Soedirman,

Masjid Ramadhan Griya Santa,

Masjid Imam Bukhori,

Masjid Baiturrahmah Sawojajar,

Masjid Asy Syifa

Masjid Al-Muqorrobun Lowokwaru,

Halaman Panti Asuhan Mas Mansyur Jalan Raya Sulfat,

Masjid Buya Hamka Cemorokandang,

Halaman Samsat Sukun,

Lapangan Tenis (samping Masjid Darussalam Jl Nikel),

Jl Ngantang (Depan Masjid Nurul Huda),

Pertigaan Poros Mergosono 7,

Masjid Ar-Ridlo,

Masjid Firdaus Jl Ciliwung,

Masjid An-Nur Jagalan,

PRM Bakalan Krajan Sukun,

Masjid Istiqomah Glintung,

Masjid Arafah Jatimulyo,

Masjid Al Islah Bumiayu,

Lapangan Tanjung Sukun,

Masjid Al Hidayah Jl Cisadea,

Masjid Abdul Hafi,

Sepanjang Jl Simpang Kepuh

Masjid Siti Masyithah,

Lapangan Sepakbola ola Gadang,

Depan Pasar Comboran,

Masjid Nur Mujahidin,

Lapangan belakang kantor Kelurahan Dinoyo

Masjid Zam-Zam Polowijen,

Masjid Khadijah Kendalpayak,

Halaman parkir dan jalan raya depan RSI Aisyiyah Malang,

Masjid Jannatul Qoror Bunulrejo,

Masjid Miftahul Jannah Pandanwangi,

Masjid Sunan Kalijogo Blimbing,

Halaman SDN Blimbing,

Lapangan Tenis Perumahan Bukit Cemara Tujuh,

Masjid Al-Hikmah Blimbing,

Masjid Manarul Islam Sawojajar,

Halaman Ponpes Muhammadiyah Al Munawarah Kedungkandang,

Masjid Ki Ageng Kribig Madyopuro.