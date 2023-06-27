Advertisement
HOME NEWS JATIM

Libur Sekolah, MNC Licensing Hadirkan Beragam Hiburan di Royal Plaza Surabaya

Aan haryono , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:16 WIB
Libur Sekolah, MNC Licensing Hadirkan Beragam Hiburan di Royal Plaza Surabaya
MNC Licensing gelar beragam hiburan di Royal Plaza Surabaya sambu libur sekolah. (MPI/Aan Haryono)
A
A
A

SURABAYA - MNC Licensing bersama Royal Plaza Surabaya memberikan suguhan untuk menghibur anak-anak yang tengah libur sekolah di Surabaya, Jawa Timur. Mereka menghadirkan Upin & Ipin dalam menyambut liburan anak sekolah di Royal Plaza Surabaya, Jumat (23/6/2023).

General Manager Royal Plaza Surabaya, Devina Chandra menuturkan, bersama MNC Licensing ini ada rangkaian acara Kembali ke Sekolah bersama Upin & Ipin untuk menyambut liburan sekolah. Royal Plaza turut menghadirkan beragam rangkaian acara yang menarik dan seru seperti penampilan bakat dari siswa-siswi sekolah.

“Jadi ada pertunjukan musik, fashion show, dan kompetisi seperti lomba mewarnai karakter Upin & Ipin,” katanya.

Ia melanjutkan, untuk bisa berfoto dengan Upin & Ipin, para pengunjung terlebih dahulu menunjukkan struk belanja senilai Rp200.000 di berbagai tenant di Royal Plaza.

“Kalau hanya nonton saja gratis, untuk anak-anak bisa langsung masuk ke area anak-anak,” ujarnya.

