Sambut Idul Adha, Santrine Ganjar Sedekah Hewan Kurban di Bangkalan

JAKARTA - Sukarelawan Santrine Abah Ganjar (SAG) menyedekahkan hewan kurban ke Pondok Pesantren Raudlatul Ulum di Desa Kendaban, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dalam rangka menyambut Idul Adha 1444 H.

Koordinator Wilayah SAG Jatim, Suhadi mengatakan hewan kurban tersebut diberikan agar bisa disembelih saat hari raya Idul Adha, dan dagingnya bisa dinikmati santri serta masyarakat sekitar ponpes.

"Malam ini kami juga ada penyerahan kambing, ini momen yang paling pas dari SAG, karena Idul Adha di Madura itu, ramainya melebihi hari raya (Idul Fitri), jadi sangat ramai sekali," kata Hadi, dalam keterangannya yang diterima, Selasa (27/6/2023).

Sedekah hewan kurban ini diharapkan, bisa menanamkan semangat berbagi kepada ratusan santri yang hadir dalam acara tersebut.

"Harapannya, karena ini momennya Iduladha, agar nanti masyarakat khususnya para santri di pondok bisa ikut menikmati. Ini juga untuk edukasi bahwa kurban ini agar kita bisa saling berbagi. Untuk masyarakat maupun santri," papar Hadi.

Selain pemberian hewan kurban, relawan SAG juga menggelar istigasah dan doa bersama untuk Indonesia. Mereka mendoakan agar Indonesia diberikan pemimpin berkompeten dan bertanggung jawab.

Hadi menjelaskan pihaknya yakin bahwa Ganjar adalah sosok pemimpin yang paling cocok untuk memimpin Indonesia dengan baik.

"Kenapa kami memilih Pak Ganjar, karena selama ini Pak Ganjar itu sudah dekat dengan para ulama, dengan sama pondok, dan juga santri," sebutnya.