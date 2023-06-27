Usai Pesta Miras, 4 Pemabuk Tusuk Teknisi Sound hingga Tewas

MALANG - Berawal dari pengaruh minum minuman keras (miras), empat orang di Malang tega menusukkan senjata tajam ke seorang teknisi pengeras suara atau tukang sound. Akibat korban yang diketahui berinisial A (42) tewas ketika dilarikan ke rumah sakit.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Budi Hermanto menyatakan, bila kejadian pengeroyokan yang berujung hilangnya nyawa seseorang terjadi pada hari Minggu (25/6/2023) sekitar pukul 17.15 WIB di Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Dari pengeroyokan ini polisi berhasil mengamankan empat orang pelaku di wilayah Malang raya dalam waktu berbeda, yakni TS alias Gotri dan EP, warga Sukun, Kota Malang, serta S dan RK warga Wagir, Kabupaten Malang.

"Empat tersangka diamankan, tanggal 26 pukul 10 pagi sudah diamankan tiga orang. Satu orang DPO tadi pagi menyerahkan diri," ucap Budi Hermanto saat memimpin rilis di Mapolresta Malang Kota, Selasa (27/6/2023).

BACA JUGA: Oknum TNI Pelaku Penusukan Pengamen di Jakpus Ditahan di Pomdam Jaya

Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Bayu Febrianto Prayoga mengatakan, pengeroyokan kepada A berawal dari empat pelaku yang tengah dalam pengaruh miras menonton acara bantengan di daerah tersebut. Kemudian antara salah satu pelaku dengan korban terjadi keributan kecil, korban dianggap menghalang - halangi pelaku untuk masuk ke acara bantengan tersebut.

"Sebelum acara bantengan tersebut para pelaku sempat meminum miras yang menyebabkan mabuk, saat acara bantengan tidak ada permalasahan, hanya perselisihan kecil terjadi di acara bantengan tersebut. Pemicunya salah satu pelaku dihalangi jalannya oleh korban. Saat korban ditegur, korban seperti menantang," ucap Bayu Febrianto Prayoga.

Kemudian salah satu pelaku memanggil teman-temannya dan langsung mengambil senjata tajam dari rumah Gotri alias TS. Berikutnya, keempat pelaku langsung melakukan penganiayaan mulai dari memukul, membanting hingga korban jatuh, dan akhirnya menusukkan senjata tajam yang dibawa oleh Gotri dan EP.

BACA JUGA: Motif Penusukan Calon Pengantin Asal Malang Gegara Cinta Segitiga

"Senjata diambil dari rumah pelaku Gotri, perannya TS alias gotri yang mempunyai senjata tajam dan membanting korban hingga korban terjatuh, S alias T melakukan penusukan, RK melakukan pemukulan terhadap korban, dan EP melakukan penusukan ke korban," bebernya.