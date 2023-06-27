Advertisement
HOME NEWS JATIM

Anang Iskandar Santap Nikmatnya Bakso Penerima Bantuan Gerobak Perindo di Surabaya

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |21:09 WIB
Anang Iskandar Santap Nikmatnya Bakso Penerima Bantuan Gerobak Perindo di Surabaya
Anang Iskandar santap bakso (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo), Anang Iskandar mengunjungi Siti Nasiyah, penjual bakso daging sapi SOPONYONO yang ada di Jalan Kranggan 136, Bubutan, Surabaya, Selasa (27/6/2023) malam.

Siti Nasiyah merupakan salah satu dari puluhan pelaku usaha kecil yang menerima bantuan gerobak dari Partai Perindo. Gerobak tersebut sebelumnya diserahkan oleh Bacaleg Partai Perindo DPRD Jawa Timur Dapil 1 Surabaya, Gunawan STh, pada Kamis (13/4/2023).

Kegiatan Anang Iskandar ini juga sekaligus untuk menyapa masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Anang Iskandar menyempatkan diri untuk mencicipi bakso yang dijual oleh Siti Nasiyah. Ketika disajikan, Anang tampak lahap memakan daging olahan berbentuk bulat tersebut. "Baksonya enak," kata Anang sembari tersenyum.

Dengan mengenakan baju kotak-kotak hijau, Anang juga mengobrol dengan beberapa pengunjung yang lain. Suasana begitu akrab, gayeng dan tampak tidak ada sekat. "Makanannya enak. Dan disini banyak pengunjung. Semoga usaha ibu Nasiyah bisa semakin berkembang," katanya.

Dia menambahkan, pembagian gerobak Partai Perindo memang bertujuan agar pendapatan dari pelaku usaha kecil bisa meningkat. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo, yaitu demi kesejahteraan rakat Indonesia. "Kami UMKM bisa terus berkembang. Jika saat ini satu gerobak, tahun depan gerobaknya bisa bertambah," harapnya.

