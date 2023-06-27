Gempa M3,5 Guncang Kota Sukabumi Pagi Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa magnitudo 3,5 mengguncang Kota Sukabumi, Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada Selasa (27/6/2023) pukul 04.37 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 132 kilometer (Km) dari Tenggara Kota Sukabumi, Jawa Barat. Titik koordinat berada di 8,11 Lintang Selatan (LS) dan 107,02 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di kedalaman 10 Km.

BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)