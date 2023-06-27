Advertisement
HOME NEWS JABAR

Muhammadiyah Gelar Salat Idul Adha Besok, Ratusan Titik di Jabar Telah Disiapkan

Arif Budianto , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |13:54 WIB
Muhammadiyah Gelar Salat Idul Adha Besok, Ratusan Titik di Jabar Telah Disiapkan
Ilustrasi/Foto: Okezone
BANDUNG - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat memastikan pelaksana salat Idul Adha warga Muhammadiyah akan dilaksanakan besok Rabu, (28/6/2023). Ratusan lokasi telah disiapkan untuk pelaksanaan salat Idul Adha bagi masyarakat yang melaksanakan besok.

"Insya Allah besok kami melaksanakan salat Idul Adha, sebagaimana yang telah ditetapkan pimpinan pusat Muhammadiyah jauh-jauh hari," kata Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Iu Rusliana di Bandung, Selasa (27/6/2023).

 BACA JUGA:

Menurut dia, di setiap kota/kabupaten di Jawa Barat telah bersiap menggelar salat Idul Adha. Pelaksanaan salat Ied mayoritas dilakukan di lapangan sekolah, masjid, kampus, milik Muhammadiyah. Bagi masyarakat yang akan melaksanakan salat besok, bisa mengecek alamat salat di website resmi Muhammadiyah.

Di Kota Bandung misalnya, terdapat 26 titik pelaksanaan salat Idul Adha. Di antara di Kampus Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), lapangan Masjid Mujahidin, Kompleks Muhammadiyah Bandung, dan lainnya.

 BACA JUGA:

"Mari kita hormat perbedaan ini. Idul Adha sangat adem. Terimakasih sangat senang kepada masyarakat karena umat semakin dewasa. Terbiasa dengan perbedaan. Apa yang dipahami dan diyakini Muhammadiyah tentu itu berdasarkan kaedah keilmuan kami. Kami tetap hormati keputusan pemerintah, " imbuh dia.

Dikutip dari website Muhammadiyah, berikut tempat salat Idul Adha di Kota Bandung.

1.BTM Al-Irfani Komplek Muhammadiyah Kota Bandung, Jln. Kadipaten Raya No, 4-6 Antapani Bandung

Imam/Khotib: Dr. KH. Dadang Syarifudin, M.Ag

2. PCM Coblong, Monumen Perjuangan, Jln. Dipatiukur Bandung

Imam/Khotib: Prof. Dr. H. Ahmad Dahlan (Ketua PWM Jawa Barat)

3. PCM Cibeunying Kaler, Kampus Pascasarjana USB/ Jln. Surapati Bandung

Imam/Khotib: Prof. Dr. H. Brian Yuliarto (Ketua PRM Cigadung)

4. PCM Andir, Lapangan SD Negeri Raya Barat/ Jln. Jend. Sudirman No. 587

Imam/Khotib: Ust. H. Hasan Arief

1 2
      
