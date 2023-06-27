Muhammadiyah Rayakan Idul Adha Besok, Ini 26 Lokasi Sholat Id di Bandung

JAKARTA – Muhammadiyah akan merayakan hari raya Idul adha 1444 hijriah pada Rabu (28/6/2023). Untuk itu, jadwal penyelenggaraan ibadah Salat Id telah dipersiapkan di berbagai lokasi.
Termasuk di Kota Bandung, Jawa Barat. Di kota ini, ada 26 titik penyelenggaraan salat id. Berikut data lokasi beserta nama-nama khatib yang bertugas, dikutip dari laman Muhammadiyah:
1. BTM Al-Irfani Komplek Muhammadiyah Kota Bandung, Jln. Kadipaten Raya No, 4-6 Antapani Bandung
Imam/Khotib: Dr. KH. Dadang Syarifudin, M.Ag
2. PCM Coblong, Monumen Perjuangan, Jln. Dipatiukur Bandung
Imam/Khotib: Prof. Dr. H. Ahmad Dahlan (Ketua PWM Jawa Barat)
3. PCM Cibeunying Kaler, Kampus Pascasarjana USB/ Jln. Surapati Bandung
Imam/Khotib: Prof. Dr. H. Brian Yuliarto (Ketua PRM Cigadung)
4. PCM Andir, Lapangan SD Negeri Raya Barat/ Jln. Jend. Sudirman No. 587
Imam/Khotib: Ust. H. Hasan Arief
5. PCM Sukasari, Halaman Gedung Dakwah Sukasari
Imam/Khotib: Prof. Dr. Ir. Wahyu Srigutomo, S. Si, M.Si., PH.D.
6. PCM Bojongloa Kidul, Komplek Perguruan Muhammadiyah
Imam/Khotib: Ust. Andi Sopandi
7. PCM Sumur Bandung, Jln. Cibunut
Imam/Khotib: Ust. H. Zainal Ihsan, S.Ag.
8. PRM Kebon Pisang/ Taman Lilin
Imam/Khotib: Ust. Furqon
9. PCM Buah Batu, Lotte Grosir Bandung/ Jln. Soekarno Hatta
Imam/Khotib: KH. Benhan Syarifudin
10. PRM Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati, Komplek Pasir Impun Panoramic
Imam/Khotib: Achmad Baharuddin S.Pd.