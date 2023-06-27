Advertisement
HOME NEWS JABAR

Muhammadiyah Rayakan Idul Adha Besok, Ini 26 Lokasi Sholat Id di Bandung

Widi Agustian , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |15:30 WIB
Muhammadiyah Rayakan Idul Adha Besok, Ini 26 Lokasi Sholat Id di Bandung
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Muhammadiyah akan merayakan hari raya Idul adha 1444 hijriah pada Rabu (28/6/2023). Untuk itu, jadwal penyelenggaraan ibadah Salat Id telah dipersiapkan di berbagai lokasi.

Termasuk di Kota Bandung, Jawa Barat. Di kota ini, ada 26 titik penyelenggaraan salat id. Berikut data lokasi beserta nama-nama khatib yang bertugas, dikutip dari laman Muhammadiyah:

1. BTM Al-Irfani Komplek Muhammadiyah Kota Bandung, Jln. Kadipaten Raya No, 4-6 Antapani Bandung

Imam/Khotib: Dr. KH. Dadang Syarifudin, M.Ag

2. PCM Coblong, Monumen Perjuangan, Jln. Dipatiukur Bandung

Imam/Khotib: Prof. Dr. H. Ahmad Dahlan (Ketua PWM Jawa Barat)

3. PCM Cibeunying Kaler, Kampus Pascasarjana USB/ Jln. Surapati Bandung

Imam/Khotib: Prof. Dr. H. Brian Yuliarto (Ketua PRM Cigadung)

4. PCM Andir, Lapangan SD Negeri Raya Barat/ Jln. Jend. Sudirman No. 587

Imam/Khotib: Ust. H. Hasan Arief

5. PCM Sukasari, Halaman Gedung Dakwah Sukasari

Imam/Khotib: Prof. Dr. Ir. Wahyu Srigutomo, S. Si, M.Si., PH.D.

6. PCM Bojongloa Kidul, Komplek Perguruan Muhammadiyah

Imam/Khotib: Ust. Andi Sopandi

7. PCM Sumur Bandung, Jln. Cibunut

Imam/Khotib: Ust. H. Zainal Ihsan, S.Ag.

8. PRM Kebon Pisang/ Taman Lilin

Imam/Khotib: Ust. Furqon

9. PCM Buah Batu, Lotte Grosir Bandung/ Jln. Soekarno Hatta

Imam/Khotib: KH. Benhan Syarifudin

10. PRM Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati, Komplek Pasir Impun Panoramic

Imam/Khotib: Achmad Baharuddin S.Pd.

