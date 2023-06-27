Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Besok! Pemerintah Umumkan Keputusan Al Zaytun, Nasib Panji Gumilang di Ujung Tanduk

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |17:35 WIB
Besok! Pemerintah Umumkan Keputusan Al Zaytun, Nasib Panji Gumilang di Ujung Tanduk
Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang (foto: dok Antara)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, keputusan terkait tindak lanjut polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun akan diumumkan pemerintah pusat, pada Rabu, 28 Juni 2023.

Ridwan Kamil menjelaskan, keputusan yang diambil Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD akan mengacu pada laporan yang disusun oleh tim investigasi bentukan Pemprov Jabar. Tim ini digawangi oleh MUI Jabar dan tugasnya berakhir hari ini.

"Al-Zaytun besok Pak Menko Polhukam akan presscon terkait Al-Zaytun," kata Ridwan Kamil, Selasa (27/6/2023).

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini memastikan, Mahfud MD sudah mengantongi sejumlah tindakan atas polemik Ponpes Al-Zaytun. Namun, Kang Emil enggan menyampaikan tindakan itu lantaran bukan lagi kewenangannya.

"Saya tidak bisa mendahului karena komentar saya akan sama," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jabar, Iip Hidajat mengatakan, Panji Gumilang telah memberikan jawaban pada tim investigasi yang dilayangkan pada Jumat pekan kemarin.

"Tertulis, jadi kemarin kami menerima tim urusan dari Panji Gumilang itu ada tiga orang menyampaikan jawaban tertulis dan itu sudah kami terima," kata Iip.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/525/2842133/ketika-panji-gumilang-acungkan-dua-jempol-saat-cek-demo-di-ponpes-al-zaytun-Bd0MulaaUm.jpg
Ketika Panji Gumilang Acungkan Dua Jempol saat Cek Demo di Ponpes Al-Zaytun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/525/2837434/begini-kondisi-terkini-ponpes-al-zaytun-di-tengah-aksi-266-llFoHXb3Lz.jpg
Begini Kondisi Terkini Ponpes Al Zaytun di Tengah Aksi 266
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/525/2836954/pastikan-tak-ada-aktivitas-satpol-pp-sidak-galangan-kapal-raksasa-milik-al-zaytun-TlO8Ldcm95.jpg
Pastikan Tak Ada Aktivitas, Satpol PP Sidak Galangan Kapal Raksasa Milik Al-Zaytun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/525/2836776/nasib-ponpes-al-zaytun-bakal-diumumkan-pekan-depan-MIkU0qHq7W.jpg
Nasib Ponpes Al Zaytun Bakal Diumumkan Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/525/2836177/klarifikasi-panji-gumilang-buntu-tim-investigasi-bakal-ambil-langkah-ini-C3ijcnqtJc.jpg
Klarifikasi Panji Gumilang Buntu, Tim Investigasi Bakal Ambil Langkah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/525/2836132/datangi-gedung-sate-ternyata-panji-gumilang-tolak-tabayyun-soal-polemik-al-zaytun-qjuXz7U4K3.jpg
Datangi Gedung Sate, Ternyata Panji Gumilang Tolak Tabayyun Soal Polemik Al-Zaytun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement