HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar Bantu Pelaut Kecil di Pangandaran, Bagikan 5.000 Bibit Ikan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |23:24 WIB
Relawan Ganjar Bantu Pelaut Kecil di Pangandaran, Bagikan 5.000 Bibit Ikan
Relawan Ganjar bagikan 5.000 bibit ikan (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Nelayan Balad Ganjar bergerak bantu pelaut kecil di Dusun Bojongsalawe, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, yang mengalami paceklik.

Koordinator Nelayan Balad Bojongsalawe, Sudin mengatakan pihaknya menyerahkan bantuan 5.000 bibit ikan mujair, pakan ikan, membangun kolam pembibitan, serta fasilitas saung untuk kelompok pelaut kecil.

Bantuan ini adalah bentuk perhatian sekaligus solusi alternatif bagi para nelayan guna menunjang perekonomian pada musim paceklik ikan.

Menurut dia, ikan mujair atau java tilapia adalah salah satu jenis ikan air tawar yang diminati masyarakat Indonesia dan bisa jadi bisnis menguntungkan.

"Kami memberikan bibit ikan mujair, ada pakannya, ada kolamnya untuk demi kemajuan nelayan karena lagi musim paceklik," kata Sudin, dalam keterangan yang diterima. Selasa (27/6/2023).

Dia menyebut, para nelayan pesisir di Dusun Bojongsalawe mengalami paceklik sejak tiga bulan lalu dan diprediksi kondisi ini bakal terus berlanjut sampai empat bulan ke depan.

Pada masa paceklik, para nelayan terpaksa harus mencari pekerjaan alternatif lain untuk mencari nafkah seperti buruh, pekerja serabutan, dan lain sebagainya.

Sudin menjelaskan, bantuan ini akan dikelola oleh kelompok nelayan kecil di Dusun Bojongsalawe.

Relawan tersebut juga bakal membantu pemasaran ikan jika telah masuk masa panen dan hasil penjualannya diperuntukkan bagi nelayan dusun setempat.

"Sudah dari tiga bulan ke belakang paceklik. Nanti masyarakat bisa berkegiatan di sini (membudidayakan ikan mujair) dan membantu ekonomi nelayan," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
