INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Muhammadiyah Rayakan Idul Adha 28 Juni, Berikut 75 Lokasi Sholat Id di Medan

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:02 WIB
Muhammadiyah Rayakan Idul Adha 28 Juni, Berikut 75 Lokasi Sholat Id di Medan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

MEDAN - Warga Muhammadiyah dipastikan melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1444 hijriah pada Rabu 28 Juni 2023. Di beberapa lokasi di Indonesia, Muhammadiyah telah menyiapkan jadwal penyelenggaraan ibadah salat id.

Khusus di Medan, Sumatera Utara, ada 75 titik lokasi penyelenggaraan. Salat Idul Adha dimulai pada pukul 06.30 WIB. Berikut daftar lokasinya, seperti dilansir dari muhammadiyah.or.id:

PRM Pulo Brayan Darat, Halaman Parkir Masjid Taqwa Jalal Bilal Gg Keluarga.

Imam dan Khatib: Ustadz Umu Aiman MA

PRM Medan Denai, Komplek SDTM-36, Jalan Jermal 3.

Imam dan Khatib Ustadz Syahrin Siregar

PRM Tegal Rejo, Jalan Perguruan Tegal Rejo,

Imam dan Khatib: Ustadz Zulkifli Tanjung MA

PCM Medan Kota, Lapangan Perguruan Sutomo, Jalan Thamrin.

Imam dan Khatib: Ustadz Lumibrar Butar-butar

PRM Pembangunan, Halaman Masjid Taqwa Jalan Pancasila, Tegal Sari Mandala III,

Imam dan Khatib: Ustadz Andi Syahputra MA

      
