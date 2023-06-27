Cara Gerakan Passeddingeng Ganjar Lestarikan Budaya Bone Sulsel

BONE - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Passeddingeng masyarakat Bone menggelar pelatihan membuat Songkok Recca di Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini juga dalam rangka melestarikan budaya Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) yakni Songkok Recca tetap eksis di semua kalangan.

“Bagaimana pengembangan ikon Bone, Songkok Recca ini bisa berkembang. Atau berbagai hal kalangan masyarakat ibu-ibu yang bisa melakukan (pembuatan Songkok Recca),” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Passeddingeng masyarakat Bone, Aswar Hamid, Selasa (27/6/2023).

Songkok Recca terbuat dari bahan dasar serat pohon lontar yang merupakan pohon khas Sulawesi. Aswar menuturkan bahwa dirinya mempunyai keinginan agar Songkok Recca bisa semakin berkembang terutama di Desa Tanete Harapan.

BACA JUGA: Relawan Ganjar Gelar Sejuta Doa Meraih Kemenangan di Bondowoso

Menurutnya, dengan adanya pelatihan tersebut warga Desa Tanete Harapan bisa mengenal cara pembuatannya dan kemudian menjadi pengrajin dari Songkok Recca.

“Masyarakat bisa lebih mengenal cara pengrajinan Songkok Recca, bukan hanya melihat dari jadinya saja. Ini bisa mengrajin juga untuk Songkok Recca,” tutup Aswar.

Salah satu peserta, Ulfa Dila Ulandari mengatakan, pelatihan ini memberikan ilmu terutama bagi para warga. Sebab, mereka jadi mengetahui cara membuat Songkok Recca.