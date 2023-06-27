Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Cara Unik Gerakan Passeddingeng Sosialisasikan Sosok Ganjar ke Warga Bone

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |17:09 WIB
Cara Unik Gerakan Passeddingeng Sosialisasikan Sosok Ganjar ke Warga Bone
Ganjar Pranowo/Foto: MNC Portal
BONE - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Passeddingeng masyarakat Bone membuat pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari daun lontar di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Korwil Gerakan Passeddingeng, Daeng Bella mengatakan, bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mengedukasi warga agar dapat memanfaatkan daun lontar untuk menjadi sebuah kerajinan tangan.

“Maksud dari kegiatan ini bagaimana mengedukasi ibu-ibu untuk memanfaatkan bahan-bahan sekitar. Seperti daun lontar untuk menjadi sebuah kerajinan yang mempunyai nilai ekonomis,” ujar Daeng Bella, Selasa (27/6/2023).

ist

Dia berharap, dengan adanya pelatihan kerajinan tangan dari daun lontar tersebut para ibu-ibu di desa tersebut bisa semakin mengasah keterampilannya.

“Harapan pasca kegiatan ini ibu-ibu lebih terampil lebih dapat memanfaatkan bahan-bahan yang dapat di dapatkan di sekitarnya (untuk) dijadikan sebuah bentuk keterampilan daripada dibuang atau dibakar. Mending dijadikan bahan keterampilan,” tuturnya.

Diakui Daeng Bella pelatihan tersebut mendapatkan respons yang baik dari masyarakat setempat. Mereka, kata dia, sangat antusias dan aktif saat mengukuti pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari daun lontar.

“Mereka menyambut dengan antusias dengan terbuka kegiatan yang kami lakukan terkait dengan pelatihan ini,” ungkapnya.

Gerakan Passeddingeng masyarakat Bone juga mengenalkan sosok Ganjar Pranowo Calon Presiden dari PDIP yang bakal maju di Pilpres 2024 kepada para peserta dan warga desa.

Dikatakan Daeng Bella masyarakat Desa Cumpiga Bone sangat mengagumi sosok Ganjar, karena dinilai sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat.

