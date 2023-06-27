Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Jadi Tren, Sahabat Sandi Lirik Peluang Bisnis Buket Bunga di Makassar

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |20:57 WIB
Sahabat Sandi beri pelatihan membuat buket bunga di Makassar (Foto : Istimewa)
Sahabat Sandi beri pelatihan membuat buket bunga di Makassar (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Pemberian buah tangan atau hadiah berupa buket bunga menjadi tren yang digandrungi dari berbagai kalangan. Melirik keuntungan tersebut, UMKM Sahabat Sandi meningkatkan kreatifitas berinovasi milenial dalam bisnis menjanjikan.

Ketua UMKM Sahabat Sandi Makassar, Ethy Wirdaningsih mengatakan pelatihan tersebut tertuju agar para milenial fokus berwirausaha untuk mendorong percepatan lapangan kerja baru. Sebab, usaha buket bunga terus berkembang dengan omzet yang menguntungkan.

"UMKM Sahabat Sandi adakan pelatihan buket bunga, tujuannya agar milenial terbuka mainsetnya untuk membuka peluang usaha. Buket bunga ini modalnya sangat minim, jika difokuskan peserta dapat membuka toko buket, dengan begitu tercipta lapangan kerja. Usaha buket sangat menjanjikan, karena mereka bisa berjualan memulai online dan mouth of mouth," kata Ethy dalam keterangannya, Senin (26/6/2023).

Ethy menjelaskan program tersebut didukung Menparekraf Sandiaga Uno untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja di Indonesia. Sehingga, UMKM Sahabat Sandi optimis membantu target Menparekraf.

"Pelatihan ini tadinya dibuat UMKM Sahabat Sandi berbayar, tetapi karena support dari Pak Sandiaga Uno menjadi free. Alhamdulillah support dari beliau, kita juga siap membantu UMKM sama-sama menciptakan 4,4 juta lapangan kerja di 2024," kata Ethy.

Dalam pelatihan ini, Ethy menyampaikan masing-masing peserta mendapatkan alat dan bahan untuk membuat buket bunga, mulai dari kertas dengan berbagai ukuran, tali, dan bunga.

UMKM Sahabat Sandi pun memberikan modal usaha serta pendampingan lanjutan kepada tiga peserta terbaik untuk membuka usaha.

"Ini adalah usaha kekinian, saya rasa dalam sebulan peserta akan membuat toko buket, kita juga mengadakan pendampingan dan modal usaha. Harapannya mereka akan langsung membuka usaha," tuturnya.

