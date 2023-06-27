Miris! Seorang Ibu Curi Motor Majikan untuk Biaya Anak Sekolah

Polisi mengamankan motor yang dicuri seorang ibu untuk biaya anak sekolah (Foto : iNews)

MAKASSAR - Seorang ibu rumah tangga, di Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap aparat Resmob Polsek Rappocini, Makassar, lantaran mencuri sepeda motor milik majikannya.

Dari pengakuan pelaku, ia nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi, terutamanya biaya sang anak yang ingin masuk sekolah.

Pelaku berinisial E (35) itu tak berkutik saat aparat Resmob Polsek Rappocini, Makassar menangkap dirinya atas kasus pencurian sepeda motor, di rumahnya.

Polisi berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor jenis matik berwarna hitam yang curi pelaku. Selanjutnya, polisi melakukan pengembangan mencari plat nomor polisi, yang sebelumnya diganti pelaku dengan plat nomor palsu.

Bersama barang bukti, pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Rappocini untuk diminta keterngan.

Saat dimintai keterngan, pelaku menceritakan saat dirinya mencuri sepeda motor milik majikan yang mana pelaku awalnya menyembunyikan kunci motor yang sudah lama ia ambil.