Diduga Tidak Bisa Berenang, Dua Siswi SMP Tewas Tenggelam di Kolam Retensi

PALEMBANG - Diduga tidak bisa berenang, MNF (13) dan VL (13), dua remaja siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Palembang tewas setelah tenggelam di kolam retensi.

Kapolsek Sako Palembang, Kompol Sulis mengatakan, bahwa kejadian tersebut terjadi kompleks perumahan Rimera Tin Garden, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang Palembang.

"Kedua korban ini bersama temannya berenang di tepian kolam retensi. Kedua korban yang tidak bisa berenang justru mengarah ketengah kolam yang membuat kedua korban akhirnya tenggelam," ujar Kompol Sulis, Selasa (27/6/2023).

Dijelaskan Sulis, kondisi kolam retensi memang cukup dalam, sehingga kedua korban tersebut akhirnya tenggelam. Teman korban yang mengetahui lalu melaporkan ke orangtuanya.