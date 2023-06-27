Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Diduga Tidak Bisa Berenang, Dua Siswi SMP Tewas Tenggelam di Kolam Retensi

Dede Febriansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |18:31 WIB
Diduga Tidak Bisa Berenang, Dua Siswi SMP Tewas Tenggelam di Kolam Retensi
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

PALEMBANG - Diduga tidak bisa berenang, MNF (13) dan VL (13), dua remaja siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Palembang tewas setelah tenggelam di kolam retensi.

Kapolsek Sako Palembang, Kompol Sulis mengatakan, bahwa kejadian tersebut terjadi kompleks perumahan Rimera Tin Garden, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang Palembang.

"Kedua korban ini bersama temannya berenang di tepian kolam retensi. Kedua korban yang tidak bisa berenang justru mengarah ketengah kolam yang membuat kedua korban akhirnya tenggelam," ujar Kompol Sulis, Selasa (27/6/2023).

Dijelaskan Sulis, kondisi kolam retensi memang cukup dalam, sehingga kedua korban tersebut akhirnya tenggelam. Teman korban yang mengetahui lalu melaporkan ke orangtuanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement