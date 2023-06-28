Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral Merpati Kekar dan Berkaki Panjang Buat Bingung Netizen, Ternyata Ini Faktanya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |09:30 WIB
Viral Merpati Kekar dan Berkaki Panjang Buat Bingung Netizen, Ternyata Ini Faktanya
English Pouter. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

FOTO dan video yang menampilkan merpati “kekar” dengan dada membusung seperti karakter kartun dan kaki panjang jenjang telah viral dan banyak menarik perhatian warganet. Mereka menyebut merpati itu sebagai “Chad pigeon” yang lekat dengan citra pria macho.

"Chad pigeon" menjadi viral setelah seorang peternak merpati Inggris membagikan klip burung mereka yang tampak mengesankan di TikTok, yang disaksikan jutaan kali. Jutaan orang di seluruh dunia telah melihat klip tersebut dan masih tidak percaya bahwa itu adalah binatang asli. Beberapa yakin bahwa itu adalah karya alat digital bertenaga AI, sementara yang lain mengklaim bahwa video itu diubah secara digital untuk dilihat.

Namun, burung dalam video tersebut nyatanya adalah spesimen yang sangat mengesankan dari jenis merpati langka yang disebut "English Pouter". Pencarian Google sederhana mengungkapkan bahwa tidak ada yang terlalu istimewa tentang burung khusus ini, dan bahwa dada yang sangat kembung dan kaki yang panjang adalah ciri khusus ras itu.

Dilansir dari Oddity Central, asal usul English Pouter, seperti banyak merpati mewah lainnya, agak menjadi misteri, tetapi menurut naturalis Inggris William Bernhardt Tegetmeier, itu adalah hasil perkawinan silang antara keturunan merpati tua seperti Dutch Cropper, Uplope, dan Parisian Pouter. Kakinya yang sangat panjang menjadikannya jenis merpati tertinggi di dunia.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
hewan unik Merpati viral
