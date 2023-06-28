Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Keluar dari Laut, Seekor Beruang Hitam Buat Pengunjung Pantai Kaget dan Heran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |10:01 WIB
Keluar dari Laut, Seekor Beruang Hitam Buat Pengunjung Pantai Kaget dan Heran
Foto: Tangkapan layar/Storyful.
A
A
A

SEEKOR beruang hitam tertangkap kamera muncul dari laut di pantai Florida, Amerika Serikat (AS) membuat pengunjung pantai bingung dan keherananan. Penampakan 'tidak biasa' pada Minggu, 11 Juni membuat para wisatawan yang pergi ke pantai terkejut.

Anak beruang itu bermain-main dalam ombak setinggi lutut Teluk Meksiko pada hari itu di pantai Destin sebelum berlari ke atas pasir dan menjauh dari lokasi wisata tersebut. Saat beruang itu terkena ombak, suara di latar belakang terdengar mengatakan: "Itu bukan anjing!"

 BACA JUGA:

Yang lain mengatakan: "Saya kira dia sedang berlibur juga!"

Meskipun jarang tertangkap kamera, Komisi Konservasi Ikan dan Satwa Liar Florida (FWC) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa beruang muda suka menjelajahi 'daerah tak terduga' saat ini dalam upaya mencari makanan atau rumah baru yang mandiri dari induknya.

"Meskipun tidak biasa melihat beruang berenang di perairan dangkal di pantai yang ramai, tidak jarang mendengar beruang hitam berenang di Teluk, dalam perjalanan ke pulau penghalang untuk mencari makanan," kata komisi itu sebagaimana dilansir Unilad.

“Selama waktu-waktu ini, beruang remaja seperti yang terlihat di Destin mulai meninggalkan wilayah jelajah induknya dan mungkin terlihat di area tak terduga saat mereka mencoba mencari rumah baru.

