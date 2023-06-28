Bukan Prigozhin, Ternyata Ini Sumber Dana Kelompok Tentara Bayaran Wagner

MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa kelompok tentara bayaran Grup Wagner sepenuhnya bergantung pada dukungan dana dari negara. Dalam pertemuan dengan komandan militer Rusia pada Selasa, (27/6/2023) Putin mengatakan bahwa tentara Wagner dipasok dan dibayar oleh Kementerian Pertahanan Rusia dan anggaran negara.

Antara Mei 2022 dan Mei 2023, otoritas Rusia mengalokasikan 86,26 miliar rubel (sekira Rp15 triliun untuk upah dan pembayaran insentif bagi para pejuang Wagner, ungkap Presiden Rusia itu.

Sementara itu, pendiri Wagner Yevgeny Prigozhin, yang juga memiliki perusahaan katering Concord, memperoleh miliaran rubel dari kontrak negara, tambah Putin.

“Ketika pemeliharaan Grup Wagner berada di pundak negara, pemilik Concord menerima… 80 miliar rubel (sekira Rp14 triliun) dari negara dalam setahun dengan memasok produk makanan ke tentara,” kata Putin sebagaimana dilansir RT.

“Saya harap tidak ada yang mencuri apa pun saat memenuhi (kontrak) ini,” lanjutnya, seraya menambahkan bahwa pihak berwenang “pasti akan menyelidikinya.”