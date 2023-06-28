Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ternyata Ini Benda yang Paling Diburu Saat Bangkai Kapal Titanic Dibongkar

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |11:38 WIB
Ternyata Ini Benda yang Paling Diburu Saat Bangkai Kapal Titanic Dibongkar
Ilustrasi (Foto:Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ini benda yang paling diburu saat bangkai kapal Titanic dibongkar menarik untuk diulas. Apalagi, bangkai kapal Titanic ditemukan pada 1985, dan dinobatkan sebagai situs warisan budaya UNESCO pada 2012. Itu menjadi daya tarik tim eksplorasi laut dalam sejak saat itu.

Hal ini membuat banyak orang ingin melakukan wisata kapal titanic. Adapun yang selamat saat melihat bangkai ini pun mengabadikannya dan memotrte beberapa benda yang menarik bahkan sampai diburu.

Ternyata ini benda yang paling diburu saat bangkai kapal Titanic dibongkar adalah setelan baju penumpang dan perhiasaan. Dilansir Dailymail, beberapa foto yang baru dirilis menunjukkan gambar pakaian korban Titanicdalam dasar dasar laut setelah tenggelamnya kapal ini.

Sebuah foto tahun 2004, dirilis ke publik untuk pertama kalinya dalam versi baik menunjukkan mantel dan sepatu bot di lokasi kapal karam Titanic. Beberapa benda ini pun bahkan diburu dan ingin dijual.

Halaman:
1 2 3
      
