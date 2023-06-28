Guru Italia Gugat Pemerintah Setelah Dipecat karena 20 Tahun Tak Pernah Masuk Kelas

VENESIA - Seorang guru di Italia yang dipecat setelah absen selama 20 tahun dalam 24 tahun bekerja di sekolah-sekolah dekat Venesia telah bersumpah untuk menceritakan kisahnya dari sisinya.

Cinzia Paolina De Lio diberhentikan pada 2017 setelah dia muncul kembali selama empat bulan dan memicu pengaduan.

Pengadilan tertinggi Italia mengkonfirmasi pemecatan tersebut setelah pertarungan hukum, mengatakan ketidakhadirannya menunjukkan "ketidakmampuan permanen dan mutlak". De Lio mengutuk keputusan itu dan bersumpah untuk "merekonstruksi kebenaran".

De Lio, guru sekolah menengah, yang berspesialisasi dalam sejarah dan filsafat, mengatakan dia memiliki dokumen untuk membuktikan ceritanya tetapi mengatakan kepada surat kabar Repubblica: "Maaf, tapi saat ini saya sedang berada di pantai."

"Saya akan merekonstruksi kebenaran fakta dari kisah yang benar-benar unik dan surealis ini", katanya sebagaimana dilansir BBC. Dia menambahkan, "Saya tidak menjawab pertanyaan dari wartawan yang tidak adil terhadap kebenaran cerita saya."

De Lio dipulihkan ke posisinya sebagai guru pada 2018 setelah putusan oleh seorang hakim di Venesia tetapi kementerian pendidikan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung Kasasi minggu lalu.