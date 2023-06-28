Menguak Apa Nama Berlian di Film Titanic?

JAKARTA- Menguak apa nama berlian di film Titanic masih menjadi misteri hingga saat ini. Film Titanic yang rilis pada 1997 menceritakan kisah tragis antara Rose DeWitt Bukater (diperankan oleh Kate Winslet) dan Jack Dawson (diperankan oleh Leonardo DiCaprio) di atas kapal mewah RMS Titanic. Kapal mewah itu tenggelam setelah menabrak gunung es.

Selain kisah Romantisme antara Rose dan Jack, film itu juga memperlihatkan sebuah misteri tentang sebuah kalung berlian berwarna biru. Pada adegan terakhir memperlihatkan Rose yang sudah tua memutuskan melempar kalung tersebut ke laut.

Melansir dari Baunat, nama berlian di film Titanic adalah berlian Heart of The Ocean. Kalung berlian di film Titanic bukan perhiasan sungguhan. Heart of The Ocean terinspirasi dari berlian The Hope Diamond 45,52 karat. The Hope Diamond adalah berlian paling mahal di dunia sekitar USD 350 juta atau setara Rp 5,2 triliun.

Berdasarkan film Titanic, kalung Heart of The Ocean berasal dari mahkota Louis XVI. Batu berharga itu disulap menjadi berlian biru berbentuk hati 56 karat dengan emas putih.