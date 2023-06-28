Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Remaja 17 Tahun Ditembak Mati Polisi karena Langgar Aturan Lalu Lintas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |13:02 WIB
Remaja 17 Tahun Ditembak Mati Polisi karena Langgar Aturan Lalu Lintas
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS - Seorang perwira polisi Prancis sedang diselidiki atas tuduhan pembunuhan setelah menembak mati seorang remaja berusia 17 tahun pada Selasa, (27/6/2023) pagi di Nanterre, pinggiran Paris. Remaja itu ditembak setelah gagal mematuhi perintah untuk menghentikan mobilnya, kata kantor kejaksaan setempat.

TV BFM menyiarkan gambar bentrokan sporadis yang pecah antara pemuda dan polisi pada Selasa malam, karena kemarahan atas kematian remaja tersebut tumbuh di masyarakat setempat. 

Petugas menembaki bocah itu, yang kemudian meninggal karena luka-lukanya, kata kantor kejaksaan Nanterre sebagaimana dilansir Reuters.

Sebuah video yang dibagikan di media sosial, diverifikasi oleh Reuters, menunjukkan dua petugas polisi di samping mobil, sebuah Mercedes AMG, dengan satu tembakan saat pengemudi menjauh.

Setelah rekor 13 kematian akibat penembakan polisi di Prancis saat penghentian lalu lintas tahun lalu, ini adalah penembakan fatal kedua dalam keadaan seperti itu di tahun 2023.

Tiga orang tewas oleh tembakan polisi setelah menolak untuk mematuhi pemberhentian lalu lintas pada 2021 dan dua orang pada 2020. Penghitungan Reuters tentang penembakan fatal pada 2021 dan 2022 menunjukkan mayoritas korban adalah orang kulit hitam atau keturunan Arab.

Halaman:
1 2
      
