INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hindari Pertumpahan Darah, Sosok Ini Selamatkan Putin dari Pemberontakan Wagner

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |13:58 WIB
Hindari Pertumpahan Darah, Sosok Ini Selamatkan Putin dari Pemberontakan Wagner
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Presiden Rusia Vladimir Putin "diselamatkan" oleh Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko dari pemberontakan kelompok tentara bayaran Wagner, kata mantan komandan Inggris Richard Kemp. Ini disampaikan Kemp setelah Lukashenko mencapai kesepakatan dengan pimpinan Wagner Yevgeny Prigozhin untuk menghentikan pemberontakan itu.

“Tampaknya agak buruk bagi Putin pada tahap awal (pemberontakan Wagner) sejak kemarin,” kata Kemp kepada pembawa acara Sky News, Rowan Dean pada Sabtu, (24/6/2023).

“Selama hari ini tampaknya Prigozhin, kepala Wagner, mencapai kesepakatan dengan Lukashenko – yang merupakan Presiden Belarusia.

Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko. (Reuters)

“Jadi pada dasarnya Putin telah diselamatkan oleh sekutunya di Belarusia dan Prigozhin – pemimpin Wagner sekarang tampaknya akan diasingkan di Belarusia, dan anggota kudeta lainnya … secara efektif dilepaskan.”

Sebagaimana dilaporkan, Lukashenko melakukan perundingan dengan Prigozhin, dengan koordinasi dengan Putin. Menurut kesepakatan itu, Rusia akan membatalkan semua tuntutan pidana terhadap Prigozhin sebagai ganti dia pergi ke Belarusia.

Halaman:
1 2
      
