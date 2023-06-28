Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terungkap, Perusahaan India Gunakan Bahan Beracun Kelas Industri untuk Pembuatan Sirup Obat Batuk

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:26 WIB
Terungkap, Perusahaan India Gunakan Bahan Beracun Kelas Industri untuk Pembuatan Sirup Obat Batuk
Obat batuk sirup DOK-1 Max buatan Marion Biotech. (Foto: Marion Biotech)
A
A
A

NEW DELHI - Produsen sirup obat batuk India, yang menurut Uzbekistan telah meracuni 19 anak tahun lalu, menggunakan bahan kelas industri yang beracun alih-alih bahan versi farmasi yang sah, dalam pembuatan produknya. Hal itu diungkap oleh dua sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.

Perusahaan, Marion Biotech, membeli bahan – propylene glycol (PG) – dari pedagang Maya Chemtech India, seperti dilansir Reuters. Tetapi Maya tidak memiliki lisensi untuk menjual bahan kelas farmasi dan "hanya berurusan dengan kelas industri", menurut sumber di Maya Chemtech yang mengetahui penyelidikan Marion.

"Kami tidak tahu Marion akan menggunakannya untuk membuat sirup obat batuk," kata orang yang menolak disebutkan namanya saat kasusnya diselidiki. "Kami tidak diberi tahu di mana bahan kami digunakan."

Kedua sumber itu mengatakan sirup itu dibuat dengan PG tingkat industri, bahan beracun yang banyak digunakan dalam deterjen cair, antibeku, cat atau pelapis, dan untuk meningkatkan efektivitas pestisida.

"Marion membeli propilen glikol tingkat komersial," kata sumber kedua, seorang penyelidik, yang menolak disebutkan namanya saat penyelidikan sedang berlangsung.

"Mereka seharusnya mengambil kelas Farmakope India," tambah sumber itu, mengacu pada standar nasional untuk komposisi produk farmasi.

Marion juga tidak menguji bahan tersebut sebelum menggunakannya dalam sirup yang dijualnya ke Uzbekistan, kata penyelidik tersebut.

Aturan obat-obatan dan kosmetik India mengatakan produsen bertanggung jawab untuk memastikan keamanan bahan yang mereka gunakan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172349/demo_di_ladakh_india-W59U_large.jpg
Demo Pemuda Tuntut Status Negara Bagian dan Pekerjaan di India, 4 Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154708/pesawat_air_india-amrh_large.jpg
Investigasi Jatuhnya Pesawat Air India, Sakelar Bahan Bakar Mati Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/18/3147090/kerusakan_di_sebuah_gedung_setelah_jatuhnya_pesawat_air_india_di_ahmedabad_pti_via_india_today-6rjg_large.jpg
Kisah Satu-Satunya Penumpang Air India yang Selamat, Terlempar saat Pesawat Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/18/3146792/pesawat_air_india_jatuh-5lon_large.jpg
Pesawat Air India 171 Jatuh, Ini Kesaksian Warga Sekitar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/18/3146788/pesawat_air_india_jatuh-sjCi_large.jpeg
Pesawat Air India Jatuh, Bandara di Ahmedabad Tidak Beroperasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement