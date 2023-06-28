Tulis Nama di Dinding Colosseum, Pria Ini Jadi Buruan Pemerintah Italia

Turis mengukir nama di dinding Colosseum menggunakan kunci dalam foto yang diambil pada 23 Juni 2023. (Foto: Reuters)

ROMA - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Italia berjanji untuk mencari dan menghukum seorang wisatawan yang "mengukir" namanya dan pacarnya di dinding Colosseum di Roma. Perbuatannya terekam dalam video dan menjadi viral di media sosial.

BACA JUGA: Colosseum Buka Kembali Terowongan Bawah Tanah Bekas Ruang Tahanan Romawi

Pesan bertuliskan "Ivan+Haley 23" terlihat di Colosseum, ketika penduduk mengeluh tentang sekelompok wisatawan yang membanjiri “Kota Abadi” (istilah bagi kota Roma) musim panas ini.

Menteri kebudayaan Gennaro Sangiuliano menyebut tulisan yang diukir di Amfiteater Flavia yang berusia hampir 2.000 tahun itu" perbuatan yang serius, tidak bermartabat, dan tanda ketidaksopanan yang besar". Kasus wisatawan yang mencoret-coret Colosseum sebelumnya pernah dikenakan denda hingga USD20.000.

BACA JUGA: Guru Italia Gugat Pemerintah Setelah Dipecat karena 20 Tahun Tak Pernah Masuk Kelas

Kantor berita Italia ANSA mencatat insiden itu sudah terjadi untuk keempat kalinya tahun ini di Colosseum. Dikatakan siapa pun yang bertanggung jawab atas kelakuan seperti ini berisiko didenda USD15.000 dan hukuman lima tahun penjara.

Menteri Pariwisata Daniela Santanche mengatakan, ia berharap wisatawan itu dikenakan hukuman "agar dia memahami keseriusan kejahatan yang dilakukannya”, demikian dilansir dari VOA Indonesia.