Lukashenko: Putin Ingin Musnahkan Prigozhin Selama Pemberontakan Wagner

MOSKOW - Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko mengatakan dia membujuk Presiden Rusia Vladimir Putin untuk tidak "memusnahkan" Pimpinan tentara bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin, sebagai tanggapan atas apa yang Kremlin anggap sebagai pemberontakan yang mendorong Rusia menuju perang saudara.

BACA JUGA:

Putin awalnya bersumpah untuk menghancurkan pemberontakan, membandingkannya dengan kekacauan masa perang yang mengantarkan revolusi 1917 dan kemudian perang saudara, tetapi beberapa jam kemudian kesepakatan dicapai untuk memungkinkan Prigozhin dan beberapa pejuangnya pergi ke Belarusia.

Prigozhin terbang ke Belarusia dari Rusia pada Selasa, (27/6/2023).

Saat menggambarkan percakapan pada Sabtu, (24/6/2023) dengan Putin, Lukashenko menggunakan frasa slang kriminal Rusia untuk membunuh seseorang, yang setara dengan frasa bahasa Inggris untuk "memusnahkan".

"Saya juga mengerti: keputusan brutal telah dibuat (dan itu adalah nada pidato Putin) untuk memusnahkan" para pemberontak, kata Lukashenko pada pertemuan pejabat militer dan jurnalisnya pada Selasa, menurut media pemerintah Belarusia.