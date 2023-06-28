Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terobsesi Acara TV, Gadis Korsel Bunuh dan Mutilasi Seorang Wanita karena Penasaran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |18:47 WIB
Terobsesi Acara TV, Gadis Korsel Bunuh dan Mutilasi Seorang Wanita karena Penasaran
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
SEOUL – Seorang gadis berusia 23 tahun di Korea Selatan telah ditangkap karena membunuh dan memutilasi seorang wanita. Menurut polisi, pembunuhan sadis itu dilakukan karena si gadis terobsesi dengan acara TV dan buku kriminal dan penasaran untuk mengalami pembunuhan sesungguhnya.

Gadis yang diidentifikasi sebagai Jung Yoo-jung, mengaku melakukan pembunuhan dan didakwa atas pembunuhan pada 2 Juni 2023. Dia awalnya mengaku membunuh korban selama pertengkaran, namun kemudian mencabut pernyataan itu, mengaku telah berbohong, menurut Chosun Ilbo.

"Jung ditemukan telah merencanakan kejahatan yang didorong oleh keinginan untuk membunuh seseorang setelah dia terobsesi dengan pembunuhan dari program TV dan buku," kata seorang juru bicara polisi.

Menurut polisi, dia telah merencanakan pembunuhan itu dengan hati-hati dan merencanakannya berbulan-bulan sebelumnya. Investigasi ponselnya mengungkapkan bahwa dia telah mencari di internet cara untuk menyembunyikan tubuh tiga bulan sebelum tragedi itu. Dia juga diduga menonton banyak acara TV kriminal yang sebenarnya dan meminjam buku-buku kriminal dari perpustakaan.

