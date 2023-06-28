Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,5 Guncang Tanimbar Maluku

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |00:15 WIB
Gempa M5,5 Guncang Tanimbar Maluku
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan M5,5 mengguncang Tanimbar, Maluku pukul 23:55 WIB, Selasa (27/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 7.35 LS, 130.22 BT atau 139 Km Barat Laut Tanimbar, Maluku. Adapun gempa tersebut berkedalaman 123 Km.

BACA JUGA:

Gempa M4,2 Gucang Malonguane Sulawesi Utara 

BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Meski begitu, BMKG mengingatkan warga untuk mewaspadai potensi gempa susulan.

(Qur'anul Hidayat)

      
Telusuri berita news lainnya
