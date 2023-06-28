Gempa M5,5 Guncang Tanimbar Maluku

JAKARTA - Gempa berkekuatan M5,5 mengguncang Tanimbar, Maluku pukul 23:55 WIB, Selasa (27/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 7.35 LS, 130.22 BT atau 139 Km Barat Laut Tanimbar, Maluku. Adapun gempa tersebut berkedalaman 123 Km.

BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Meski begitu, BMKG mengingatkan warga untuk mewaspadai potensi gempa susulan.

(Qur'anul Hidayat)