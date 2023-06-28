Advertisement
NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Perkenalkan Sosok Ganjar, Buruh Berjuang Gelar Sunatan Massal di Rangkasbitung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |17:12 WIB
Perkenalkan Sosok Ganjar, Buruh Berjuang Gelar Sunatan Massal di Rangkasbitung
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: Ist/Puteranegara Batubara)
BANTEN - Sukarelawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) berkomitmen terus menebar sejuta manfaat kepada masyarakat, khususnya bagi kaum buruh.

Terbaru, GBB menggelar sunatan massal Ganjaran bagi puluhan anak buruh PT Shin Hwa Biz 2, Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengatakan melalui kegiatan ini pihaknya ingin menunjukkan bahwa kolaborasi antara GBB, Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan perusahaan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

"Sunatan Ganjaran ini menjadi satu bagian dari rangkaian yang sama yang akan dilaksanakan di masa mendatang, jadi ini awalan diikuti oleh anak buruh yang akan sunat," ujar Lukman, Rabu (28/6/2023).

Di sela-sela kegiatan, mereka memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024-2029. Lukman berharap nantinya dukungan masyarakat terhadap Ganjar Pranowo makin meluas di wilayah Lebak.

"Kami ingin mengabarkan kepada warga di Rangkasbitung atau di Lebak secara umum kehadiran kami GBB untuk memperluas jangkauan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI 2024," jelas Lukman.

Menurut dia, antusiasme masyarakat sangat tinggi mengikuti sunatan massal Ganjaran. Apalagi sekarang memasuki masa libur anak sekolah sehingga permintaan untuk sunat makin meningkat.

"Antusiasme sangat tinggi, cuma ini karena terbatas tempatnya jadi ini menjadi awalan dulu. Next time kami akan melaksanakan kegiatan lain serupa yang bermanfaat buat masyarakat di sini," lanjut dia.

