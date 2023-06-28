Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Partai Perindo Serahkan 3 Hewan Kurban di Babel

Haryanto , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |19:05 WIB
Partai Perindo Serahkan 3 Hewan Kurban di Babel
DPW Partai Perindo Babel serahkan hewan kurban (Foto: Haryanto)
A
A
A

PANGKALPINANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Bangka Belitung (Babel), bagikan tiga ekor hewan kurban Idul Adha 1444 Hijiriah. Hewan kurban tersebut berupa tiga ekor kambing.

Penyerahan hewan dilakukan di Sekretariat DPW Partai Perindo di Jalan A Yani, Simpang 7 Pangkalpinang, Rabu (28/6/2023).

"Hari ini Alhamdulillah Partai Perindo menyerahkan tiga ekor kambing untuk Mualaf Center Indonesia Peduli Babel, Masjid Al-Ikhlas Pangkalpinang dan Warga di Sungailiat, Kabupaten Bangka," kata Ketua DPD Perindo Pangkalpinang, Sarpin.

Usia diserahterimakan, tiga ekor kambing diantar langsung ke masing-masing penerima manfaat dan akan dipotong di hari raya Idul Adha pada Kamis 29 Juni 2023.

"Mudah-mudahan dengan adanya bantuan hewan kurban tersebut, sebagian masyarakat bisa terbantu dan dapat merayakan lebaran Idul Adha dengan gembira," ujarnya.

Sarpin menuturkan, Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, rutin mengadakan kegiatan ini setiap tahun dengan menyasar masyarakat yang membutuhkan.

"Ini setiap tahun kami adakan, setiap kali Idul Adha. Harapannya masyarakat yang tidak dapat membeli daging, dapat sama-sama menikmati daging dari kurban ini," ucapnya.

